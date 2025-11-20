Cuidarte es amarte: Un llamado a la acción, no a la espera

Agnes S. Rodríguez Rivera, RN BSN M.Ed

Coordinadora de Prevención

Concilio de Salud Integral de Loíza

Noviembre se conoce como el mes mundial de la diabetes y es una oportunidad para reflexionar sobre una condición que toca la vida de miles de personas y familias puertorriqueñas, lo que debe servirnos para reflexionar sobre la importancia de actuar y no esperar ante el cuidado necesario.

Muchas personas viven con diabetes. A pesar de contar con acceso a profesionales comprometidos, medicamentos y servicios de salud, en ocasiones, el paso hacia la acción se retrasa. No es falta de interés, sino muchas veces miedo, cansancio o la sensación de que “todo está bajo control” mientras no haya síntomas visibles. Pero la diabetes suele avanzar en silencio y, cuando se manifiestan sus efectos, pueden presentarse complicaciones crónicas como daño renal, pérdida de visión, problemas cardiovasculares, amputaciones, pérdida de piezas dentales y neuropatía, entre otras.

Por eso, hoy más que nunca, queremos recordarle que vivir con diabetes no significa detenerse, sino aprender a cuidarse con amor y compromiso. Cada decisión, lo que comemos, la actividad física, la toma de medicamentos correctos, el monitoreo de glucosa, las visitas médicas, son un acto de amor propio. No se trata de hacerlo perfecto, sino de dar pasos firmes y constantes hacia el control de la glucosa y el bienestar.

El equipo multidisciplinario del Concilio de Salud Integral de Loíza y sus clínicas satélites están disponibles para acompañar en este proceso. Nuestro objetivo es brindar las herramientas necesarias para que cada paciente pueda manejar su condición con conocimiento, disciplina y esperanza.

A quienes viven con diabetes les decimos desde el corazón: Tu cuerpo habla, escúchalo.

Cada día es una nueva oportunidad para cuidarte. No esperes a sentirte mal para comenzar. Aún estás a tiempo. El conocimiento es poder, pero la acción salva vidas.

La diabetes no tiene que definir tu vida. Con educación, acompañamiento y compromiso, es posible vivir plenamente. Recuerda siempre: cuidarte es amarte y amarte comienza con la decisión de actuar hoy.

Para más información sobre los servicios del Concilio de Salud Integral de Loíza y sus clínicas satélites localizadas en Río Grande, Luquillo y Ceiba, puede comunicarse al 787-876-2042.

Editorial Publicitario

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una condición crónica que resulta cuando el cuerpo, debido a la falta de insulina y a la resistencia a la acción de la insulina, no es capaz de convertir la glucosa que obtenemos de los alimentos en energía y esta se mantiene en niveles altos en la sangre. Para que la glucosa se convierta en energía, tiene que entrar a las células del cuerpo, pero no lo hace sola, necesita ayuda de una hormona conocida como la insulina.

Hay tres causas principales para la elevación de glucosa:

• El páncreas no produce suficiente insulina.

• El cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce (lo que se llama resistencia a la insulina).

• Una combinación de ambas.

Tipos principales de diabetes

Diabetes Tipo 1: Ocurre cuando el páncreas produce poca o ninguna insulina debido a que el sistema inmunitario ataca y destruye por error las células productoras de insulina. Suele diagnosticarse en niños y adultos jóvenes.

Tratamiento: Requiere de insulina para poder vivir; mantener un balance apropiado entre insulina, buena alimentación y actividad física; y monitoreo de glucosa en la sangre.

Diabetes Tipo 2: Es la forma más común. Ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o cuando el páncreas no puede producir la suficiente para compensar. Está fuertemente ligada a factores como el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física.

Tratamiento: Alimentación adecuada y saludable junto con ejercicio y/o actividad física; medicamentos orales; podría requerir de insulina; combinación de medicamentos orales; y bajar de peso.

Diabetes gestacional: Aparece por primera vez durante el embarazo y, por lo general, desaparece después del parto, aunque aumenta el riesgo de que la madre y el bebé desarrollen diabetes tipo 2 más tarde.

Fuente: Asociación Puertorriqueña de Diabetes