septiembre 15, 2025

Cuatro personas arrestadas durante allanamiento en residencial de Ceiba

(Foto/Archivo)
CEIBA – Policías asignados a la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo, en colaboración con la División de Servicios Técnicos y la Unidad Canina, ejecutaron una orden de registro y allanamiento la mañana del sábado en el residencial La Ceiba, localizado en el municipio de Ceiba.

Durante la intervención, fueron arrestadas cuatro personas: Arianelys Reyes Joseph, de 24 años; Ernesto Méndez Román, de 41 años; Loami Colón Pacheco, de 29 años; y un joven de 18 años. Como parte de la evidencia, las autoridades incautaron 17 copos de marihuana, 88 cápsulas de crack, $380 en efectivo en distintas denominaciones y siete teléfonos celulares. Además, en las inmediaciones del residencial se localizaron otros cuatro copos de marihuana.

El caso será consultado con el fiscal de turno para determinar la posible presentación de cargos correspondientes.

 

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

