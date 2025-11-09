Cuando Dios parece llegar tarde

Elaine Bello

A veces sentimos que Dios se demora, pero su tiempo nunca es un error. En su aparente silencio, Él sigue obrando, moldeando y preparando el escenario para algo mayor.

Hay momentos en la vida en los que el reloj parece ir más rápido que las promesas de Dios. Oramos, esperamos, confiamos… pero nada cambia. Todo se detiene, menos el tiempo. En ese punto, una pregunta inevitable se asoma al corazón: ¿Por qué Dios tarda?

No es fácil seguir creyendo cuando la respuesta no llega. Hay noches en las que el alma se sienta en el borde de la fe, mirando al cielo, preguntando si realmente Dios escuchó. Sin embargo, si algo nos enseña la Biblia es que el silencio de Dios nunca significa ausencia. A veces, su aparente demora es la antesala de una manifestación mayor.

Marta y María conocieron ese sentimiento. Lázaro, su hermano, estaba enfermo y enviaron un mensaje urgente a Jesús. Pero Jesús no llegó a tiempo. Al menos, no al tiempo de ellas.

Cuatro días después, cuando todo parecía perdido, cuando ya no había esperanza, Jesús apareció. Y con una sola orden, devolvió la vida a lo que todos daban por muerto.

Ese pasaje siempre me ha hecho pensar que Dios no trabaja con nuestro reloj, sino con su propósito.

Mientras nosotros vemos retraso, Él está preparando algo que no podríamos entender aún.

Su “tarde” es, en realidad, su “perfecto”.

Esperar no es pasividad. Esperar en Dios es una forma de fe activa. Es seguir caminando aunque no veamos el destino. Es adorar cuando no entendemos, agradecer cuando no llega y confiar cuando todo parece detenerse. Cada demora de Dios lleva escondida una enseñanza: la paciencia, la humildad, la dependencia.

Quizás hoy sientes que Él se ha tardado contigo.

Que las oraciones se acumulan sin Respuesta, que los planes se posponen, que el milagro no llega.

Pero déjame recordarte algo: Dios nunca llega tarde, porque Él nunca dejó de estar presente. La demora que percibes no es abandono, es dirección. Está moldeando tu corazón para que cuando llegue el momento, puedas recibir lo que has pedido con madurez y gratitud.

A veces, la fe se forja en el “todavía no”. En ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, Dios forma nuestro carácter, limpia nuestras intenciones y fortalece nuestra esperanza. Cuando entendemos eso, dejamos de mirar el reloj y comenzamos a mirar su corazón.

Así que si hoy estás esperando algo de Dios, no desesperes. Él no se olvidó de ti. Su tiempo es exacto, aunque no coincida con el tuyo. Y cuando finalmente llegue, entenderás que su “tarde” era, en realidad, el momento perfecto.