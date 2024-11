Cuadre con las actas sigue dando problemas en el escrutinio

SAN JUAN – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, insistió el sábado que no se van a publicar resultados hasta tanto cuadren las actas por precinto.

“Continuamos atendiendo finalmente lo que nos queda del precinto 1 de San Juan, lo que queda del precinto 2 y trabajando lo que es el precinto 3. Continuamos evaluando las actas para finalmente acreditar que están 100 por ciento cuadradas, todas, que es el reto mayor que hemos enfrentado en estos últimos días. Continuamos viendo resultados en el sistema de divulgación de la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. De manera paulatina, sí, queremos ver mayores resultados, pero hasta tanto y en cuanto no nos aseguremos que las actas estén cuadradas, no vamos a llevar resultados que no cuadren al sistema”, dijo Padilla Rivera en conferencia de prensa.

“Son 114 precintos, estamos atendiendo los primeros tres precintos de San Juan, quedan pendientes entonces los restantes 111. Entiendo que algunas mesas ya tienen del (precinto) 4. Hay varias áreas que no trabajan todas paralelas, así que cuando una termina, no necesariamente la otra ha terminado. En la mesa de escrutinio está el 100 por ciento de los maletines entregados del precinto 1, pero si todavía quedan pendientes actas que no han cuadrado del precinto 1, aunque hayas entregado el maletín y tengas en una primera área atendida 100 por ciento del precinto 1 que es lo que está atendido, regresa nuevamente a la mesa para cuadrar ese maletín. Así que tendríamos que exactamente ver cuál es el 100 por ciento de los resultados ya entrados a la página, porque lo que está entrado a la página es el 100 por ciento ya cuadrado”, añadió.

Padilla Rivera entiende que no van a concluir en lo que queda de jornada con los 5 precintos de San Juan.

“Bueno, no creo que hoy, porque todavía a San Juan le queda el precinto 5, así que no pudiera yo, en el mejor de los escenarios, pudiéramos seguir avanzando, pero no creo que para hoy sábado. Ya habíamos anticipado que el sábado tendríamos cierta baja en los funcionarios disponibles, eso hace que el trabajo sea más lento el sábado. No creo que nos movamos de distrito representativo, pero sí estaríamos avanzando más en cuanto a San Juan”, expresó.

La situación, además de los pocos funcionarios disponibles, responde al cuadre de las actas por las votaciones de nominación directa.

“Es lo que queremos, es lo que hemos dicho todos estos días, estamos dándole principal y especial interés al cuadre de las actas. No habíamos tenido en escrutinios anteriores una alta participación en la nominación directa. Eso incide directamente en los otros cargos de la papeleta legislativa. Eso toma tiempo. Y no podemos trabajar un acta si no está cuadrada. Precisamente la lentitud que estamos viendo, lo que está acreditando es que se está haciendo el trabajo y que no se están, como dicen en el argot de las mesas, no estamos marroneando actas. Las estamos trabajando como hay que trabajarlas. Lo que no cuadra, se regresa. ¿Queremos ver avance? Sí, claro, todos queremos ver avance, pero no podemos comparar este escrutinio con años anteriores porque no habíamos visto un alza tan significativa en las nominaciones directas, en la papeleta legislativa, que implica directamente otros cambios, otros impactos en otros cargos”, sostuvo.

La presidenta alterna expresó que en conversaciones con los comisionados electorales tomaran una decisión en cuanto a ampliar el horario de trabajo, si persiste la situación.

“Evidentemente, también esta semana es una semana de arranque, vamos a ver cómo nos comportamos hasta hoy sábado y definitivamente o esta noche nos reuniremos los comisionados o el lunes en la mañana viendo cuál fue el producto de esta primera semana de escrutinio”, mencionó.