Cruz Roja Americana brindó apoyo a más de 500 familias afectadas por desastres en 12 meses

SAN JUAN – El pasado año fiscal, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico asistió a 508 familias que sufrieron pérdidas a causa de fuegos residenciales, inundaciones u otros desastres en sus hogares. Septiembre es el Mes de Preparación Nacional y la temporada pico de huracanes; por tal razón, el Capítulo de Puerto Rico lanzó un llamado para que todas las personas descarguen la aplicación Emergencia de la Cruz Roja. La misma les enviará notificación de cualquier desastre en sus áreas y les ayudará a estar más preparados ante cualquier eventualidad.

Los desastres que más asistió la Cruz Roja en Puerto Rico fueron fuegos residenciales e inundaciones. Esto incluye dos operaciones de respuesta a desastre mayor que la organización llevó a cabo luego de la tormenta Ernesto en agosto de 2024 y las inundaciones de mayo de este año.

«Contamos con muchas herramientas disponibles para que las familias se sientan seguros en cuanto a su preparación familiar. Cada aplicación, folleto o recurso que desarrollamos en la Cruz Roja Americana es pensado en cómo mejor podemos transmitir nuestro contenido de seguridad y preparación, para que en el momento crítico del desastre, la persona se sienta más preparada», comentó Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico.

La aplicación de la Cruz Roja Americana llamada Emergencia es gratuita y está disponible en inglés y español. A través de la aplicación, el usuario recibe alertas meteorológicas en tiempo real y tiene acceso a guías breves sobre cómo prepararse para diferentes riesgos de emergencias y desastres. Además, recibe alertas del Servicio Nacional de Meteorología directamente a la aplicación y puede monitorear su ubicación actual y hasta cinco ubicaciones adicionales.

De igual forma, la organización lanzó un llamado para reclutar voluntarios de Respuesta en Desastres que ayuden a sus comunidades en momentos de desastres y emergencias. Estas personas visitan los hogares afectados y se reúnen con las familias para hacer la evaluación de daños y proveerles la ayuda financiera que necesitan para cubrir sus necesidades básicas y comenzar el proceso de recuperación. Las personas interesadas pueden completar la solicitud de voluntariado en cruzrojapr.net o pueden llamar a la Cruz Roja Americana al 787-758-8150.

La misión de la Cruz Roja Americana es prevenir y aliviar el sufrimiento humano que causa una emergencia, movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes. El pasado año fiscal 2025, el voluntariado del Capítulo de Puerto Rico donó sobre 137,000 horas en servicio para ayudar a las personas.