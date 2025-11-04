Criollos de Caguas listos para recuperar el campeonato número 22

CAGUAS – Los Criollos de Caguas se preparan para iniciar el viernes la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, con el objetivo de recuperar el campeonato número 22 en su historia y reafirmar su dominio en el béisbol invernal puertorriqueño.

“Venimos con el mismo deseo y energía de siempre, enfocados en recuperar lo que nos pertenece: el campeonato. Sabemos lo que representa Caguas para el béisbol de Puerto Rico y lo que espera nuestra fanaticada”, expresó Raúl Rodríguez Font, presidente del equipo, en declaraciones escritas.

Los Criollos recibirán el viernes a las 7:21 de la noche a los Gigantes de Carolina en el estadio Yldefonso Solá Morales, en el primer juego de la temporada. Ramón Vázquez repetirá como dirigente, mientras Jesús “Motorita” Feliciano continúa como gerente general.

Entre las nuevas incorporaciones del equipo se destacan el guardabosque cagüeño Bryan Torres, Jugador Más Valioso de la temporada 2023-24; el lanzador José Espada, quien lanzó en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore; el jugador del cuadro Trei Cruz y el receptor juvenil Bryan González.

El capitán de los Criollos, Vimael “Machín” Machín, será homenajeado durante la inauguración con el Premio Luis Rodríguez Olmo por su trayectoria. El derecho José de León abrirá el juego inaugural, marcando su regreso a la liga tras recuperarse de dos cirugías de Tommy John.

Los juegos locales de los Criollos regresarán a Radio Tiempo 1430 AM y 96.1 FM, y los fanáticos podrán seguir estadísticas, noticias y boletos en la página CriollosDeCaguasPR.com y en la aplicación móvil del equipo.