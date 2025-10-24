viernes

octubre 24, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Crema de maíz con coco

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 86

GOYA

INGREDIENTES

  • 1 taza de leche evaporada Goya
  • 1 taza de leche de coco Goya
  • 8 cdas. de cremaíz Goya
  • 1 rama de canela Goya
  • 1 pizca de nuez moscada Goya
  • 1 pizca de sal Goya
  • 2 cdas. de azúcar morena o al gusto
  • 1 cdta. de vainilla
  • 1 cda. de mantequilla
  • Canela en polvo Goya para decorar

PROCEDIMIENTO

  1. En una olla mediana, une mantequilla, canela, azúcar, leche de coco, leche evaporada, vainilla, nuez moscada y la harina de maíz.
  2. Llevar a un fuego lento hasta llegar a la consistencia deseada.
  3. Retire la rama de canela y decore con canela en polvo.

¡BUEN PROVECHO!

Busque estas y otras recetas en www.goyapr.com

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 639

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: