INGREDIENTES
- 1 taza de leche evaporada Goya
- 1 taza de leche de coco Goya
- 8 cdas. de cremaíz Goya
- 1 rama de canela Goya
- 1 pizca de nuez moscada Goya
- 1 pizca de sal Goya
- 2 cdas. de azúcar morena o al gusto
- 1 cdta. de vainilla
- 1 cda. de mantequilla
- Canela en polvo Goya para decorar
PROCEDIMIENTO
- En una olla mediana, une mantequilla, canela, azúcar, leche de coco, leche evaporada, vainilla, nuez moscada y la harina de maíz.
- Llevar a un fuego lento hasta llegar a la consistencia deseada.
- Retire la rama de canela y decore con canela en polvo.
¡BUEN PROVECHO!
