Cortometraje “Queen Esther… After Saving Her People” es seleccionado en festival cristiano en Colombia

CAGUAS – La actriz, productora y directora Joann Polanco continúa sumando logros a su carrera con la selección oficial de su cortometraje “Queen Esther… After Saving Her People” en el Festival Internacional de Cine Cristiano de Bogotá (FICCBOG 2025), que se celebrará del 2 al 6 de septiembre en la capital colombiana.

Este festival, en su sexta edición, reconoce producciones que transforman vidas, inspiran corazones y promueven valores de fe. Según se destacó, la participación de “Queen Esther…After Saving Her People” no solo representa un logro para el cine puertorriqueño, sino también una oportunidad única para dar a conocer el talento local en una plataforma internacional.

El cortometraje ha sido seleccionado para participar en la categoría de “Cortometraje Cristiano”, donde se encuentra nominado junto a otras siete producciones internacionales provenientes de países como México y Colombia.

Polanco viajará acompañada de su hija Sabel M. Colón Polanco, quien fungió como productora y también comparte protagonismo en pantalla, así como del actor puertorriqueño Leonardo Castro, parte del elenco del cortometraje, quien también dirá presente en el festival. Para ellos, esta experiencia representa un paso trascendental tanto a nivel profesional como personal.

El cortometraje, que incluye además la canción tema “Aprendiz” de la cantante Marynet Sánchez, presenta una historia inspirada en el libro histórico de Ester, explorando imaginativamente su vida después de salvar a su pueblo.

Además de la participación en el festival, Polanco se encuentra desarrollando los primeros pasos para llevar “Queen Esther… After Saving Her People” a la pantalla grande en formato de largometraje.