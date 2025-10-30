CORSAIR lanza los SSD portátiles EX400U SURVIVOR y EX300U

Mark Nieves

PR Gamer (pr-gamer.com)

CORSAIR ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos SSD portátiles diseñados para ofrecer rendimiento extremo y portabilidad: el EX400U SURVIVOR USB4 External SSD y el EX300U USB External SSD. Ambos modelos llegan con características que combinan alta velocidad, compatibilidad total y resistencia, pensadas especialmente para creadores de contenido, fotógrafos, gamers y profesionales que necesitan trabajar con grandes volúmenes de datos desde cualquier lugar.

EX400U SURVIVOR: rendimiento USB4 y resistencia militar

El EX400U SURVIVOR aprovecha la potencia del estándar USB4 para ofrecer velocidades de lectura de hasta 4000 MB/s y escritura de hasta 3600 MB/s. Estas cifras lo colocan entre los SSD portátiles más rápidos del mercado, ideales para transferencias de video en 4K o 8K, edición de proyectos multimedia o respaldo de grandes bibliotecas digitales en segundos.

Su diseño robusto, con certificación IP55, protege contra golpes, polvo y salpicaduras, convirtiéndolo en el compañero ideal para quienes trabajan en exteriores o viajan con frecuencia. El cable USB Type-C incluido (30 cm) permite una conexión directa y eficiente tanto en PCs, laptops y Mac, como en dispositivos iOS con entrada USB-C.

Disponible en capacidades de 1TB, 2TB y 4TB, el EX400U SURVIVOR ofrece una solución versátil para todo tipo de usuarios. Además, incluye el software CORSAIR SSD Toolbox, que permite realizar borrados seguros, optimización del firmware y monitoreo del estado del disco, asegurando un rendimiento estable y seguro a lo largo del tiempo.

Este modelo cuenta con una garantía limitada de cinco años, reflejo del compromiso de CORSAIR con la calidad y durabilidad de sus productos.

EX300U: compacto, magnético y listo para grabar donde quieras

El EX300U USB External SSD es una opción más ligera, práctica y asequible para quienes buscan velocidad sin sacrificar portabilidad. Con USB 3.2 Gen 2 (Type-C), ofrece hasta 1100 MB/s de lectura y escritura, ideal para transferir fotos, editar clips o realizar copias de seguridad rápidas directamente desde tu teléfono o computadora.

Una de sus innovaciones más llamativas es su anillo magnético compatible con MagSafe, que permite adherirlo fácilmente a un iPhone o superficie metálica. Esto facilita grabar, transferir o editar contenido sin cables enredados ni equipos adicionales.

El EX300U es totalmente plug-and-play, funcionando con Windows, macOS, iPhone, iPad y Android, sin necesidad de configuraciones complejas. Está disponible en capacidades desde 1TB hasta 4TB, e incluye CORSAIR SSD Toolbox, junto a una garantía limitada de tres años y soporte técnico especializado.

Rendimiento y portabilidad para creadores modernos

Con el lanzamiento, la marca amplía su liderazgo en almacenamiento de alto rendimiento. Ambos SSD combinan velocidades impresionantes, resistencia física y diseño funcional, ideales para quienes exigen rendimiento y confiabilidad en movimiento.

Tanto el EX400U SURVIVOR, enfocado en la máxima protección, como el EX300U, pensado para la practicidad y la creación móvil, ofrecen una experiencia moderna y eficiente para usuarios profesionales y creativos por igual.