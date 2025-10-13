lunes

octubre 13, 2025

COPUVO: Victorias para Amazónicas, Guayanilla y Carolina Big Sisters

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 59

SAN JUAN – Las Amazónicas de Trujillo Alto, las Guayanilla Volley Girls y las Carolina Big Sisters terminaron con victorias el sábado en la jornada de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

Las Amazónicas de Trujillo Alto se repusieron tras perder el primer parcial para vencer 15-25, 25-18, 25-21 y 26-24 a las Bravas de Cidra en la cancha Fernando “Rube” Hernández de Gurabo, como parte de la jornada de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

Con el triunfo, Trujillo Alto mejoró su marca a 6-3 con 22 puntos, desplazando a Cidra del segundo lugar de la tabla global. Las Bravas ahora ocupan la tercera posición con récord de 6-2 y 21 tantos.

En otros resultados, las Guayanilla Volley Girls dominaron 25-13, 21-25, 25-17 y 25-21 a las Lady Sharks de Aguadilla. Las sureñas continúan en la cuarta posición con 5-2 y 17 puntos, mientras que Aguadilla cayó a 1-6 y cuatro tantos.

Por su parte, las Carolina Big Sisters lograron una dramática victoria en cinco parciales (18-25, 25-19, 15-25, 25-19 y 15-13) sobre las Criollas de Caguas en el coliseo Roger Mendoza.

