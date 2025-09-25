Cooperativa Las Piedras celebra feria de autos junto a Pepe Abad Auto

SAN LORENZO – Como preámbulo a la celebración de octubre, mes del Cooperativismo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras celebra una feria de autos nuevos en el estacionamiento de la sucursal samaritana en San Lorenzo, en conjunto con el concesionario Pepe Abad Auto.

El evento se lleva a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de estrenar el vehículo de sus sueños con ofertas exclusivas.

Durante la feria, socios, clientes y público en general podrán seleccionar entre modelos nuevos de las reconocidas marcas Nissan, Kia y Hyundai, respaldados por la calidad y el prestigio de Pepe Abad Auto. Como valor añadido, Cooperativa Las Piedras ofrece una atractiva oferta de financiamiento desde 2.95 % APR, reafirmando su compromiso de apoyar a la comunidad con soluciones financieras accesibles y confiables.

“Esta feria es una excelente ocasión para que nuestros socios y visitantes se beneficien de ofertas únicas en vehículos nuevos, con la tranquilidad de contar con la asesoría personalizada y el respaldo de nuestra cooperativa”, expresó el presidente ejecutivo de Cooperativa Las Piedras, Edgar A. López Román.

La actividad se lleva a cabo en la sucursal samaritana, ubicada en la entrada del barrio Cerro Gordo en San Lorenzo, donde personal de la cooperativa y representantes de Pepe Abad Auto estarán disponibles para orientar a los interesados durante el proceso de compra y financiamiento.

Según se detalló, con esta iniciativa Cooperativa Las Piedras continúa innovando y acercando servicios de valor a la comunidad, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo económico de la región. Para información adicional, pueden visitar la sucursal samaritana de Cooperativa Las Piedras o comunicarse al 787-733-2821, extensión 1400.