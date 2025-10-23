jueves

Cooperativa Las Piedras celebra exitosa Feria de Autos Reposeídos

(Foto/Suministrada)
LAS PIEDRAS – La Cooperativa Las Piedras se enorgullece de anunciar su Feria de Autos Reposeídos, la cual se lleva a cabo desde el 15 hasta el 31 de octubre en las instalaciones de Humacao Auto Sales en Las Piedras.

Esta actividad representa una excelente oportunidad para quienes desean adquirir un vehículo en buenas condiciones, además del respaldo de una institución financiera sólida y confiable.

Durante la feria, los visitantes podrán seleccionar de una gran variedad de vehículos de distintas marcas y modelos, todos disponibles para entrega inmediata, con un financiamiento de 2.50% de interés.

La Cooperativa Las Piedras se destaca por ofrecer productos financieros accesibles y competitivos que responden a las necesidades de nuestros socios y clientes. Esta feria es una muestra de ese compromiso y una oportunidad para que más personas puedan alcanzar sus metas de movilidad con confianza y seguridad», expresó el presidente ejecutivo de la cooperativa, Edgar A. López Román.

La Gran Feria de Autos Reposeídos de Cooperativa Las Piedras se realiza en colaboración con Humacao Auto Sales, ubicado en la carretera 183, Km 19.2 de Las Piedras a San Lorenzo y estará abierta al público hasta el 31 de octubre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Cooperativa Las Piedras al 787-733-[número continúa]

6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

