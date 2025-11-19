Cooperativa La Sagrada Familia lanza iniciativa para transformar comunidades e impulsar el desarrollo económico del país

Jose Rafael Hernández Pérez

SAN JUAN – La Cooperativa La Sagrada Familia invertirá $1.25 millones en capital e infraestructura para la iniciativa Puerto Rico Coopera. Esto incluye una inversión inicial de $250,000 para proyectos comunitarios durante el primer año piloto, además de destinar el centro de resiliencia comunitaria El Oasis Sagrada Familia para apoyar la operación.

El objetivo de Puerto Rico Coopera es unir organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y entidades comunitarias para lograr un triple impacto: atender las necesidades urgentes, impulsar el emprendimiento y la generación de oportunidades, y replicar el modelo en las comunidades más vulnerables.

Según Eddie W. Alicea Sáez, presidente ejecutivo de la Cooperativa, «La visión de Puerto Rico Coopera es poderosa: unir fuerzas para cambiar realidades y devolver esperanza a nuestras comunidades más vulnerables».

Durante su primer año (2026), Puerto Rico Coopera concentrará esfuerzos en municipios que enfrentan contracción económica, altos niveles de pobreza y escasas oportunidades de desarrollo social.

El Oasis en Naranjito, transformará su operación para funcionar gradualmente como un centro de desarrollo comunitario integrado para los municipios de la montaña durante todo el año.

El Oasis está completamente equipado para la resiliencia y el apoyo comunitario. Sus características incluyen pozo de agua, reservas de combustible, cisternas, placas solares, y baterías de almacenamiento. Además, dispone de cocina comunitaria, baños, duchas, salón de conferencias, áreas de reunión y espacio para actividades al aire libre.

Organizaciones interesadas en unirse al esfuerzo son: Cáritas de Puerto Rico, Pro-Techos, Para la Naturaleza, y la Fundación Sila M. Calderón.

La exgobernadora Sila María Calderón asistió a la velada, manifestando su apoyo a los esfuerzos de la cooperativa en pro del bienestar comunitario. La cooperativa, por su parte, otorgó a la Fundación Sila María Calderón el Premio Consagrada, su máximo galardón por la destacada trayectoria comunitaria y la aportación al desarrollo económico de Puerto Rico.

“Lo recibo a nombre de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen voz. Aquellos que sueñan, pero que nunca pueden llegar a lograr su sueño, que nosotros estamos aquí todos para ayudarlos a ellos a lograr ese sueño…” manifestó Calderón durante su alocución.

Puerto Rico Coopera representa un paso firme «hacia un futuro para facilitar que las comunidades tengan las herramientas y la energía para levantarse con fuerza y dignidad».

