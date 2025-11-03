Convocan reunión con alcaldes y agencias para erradicar contaminación de basura en las playas

SAN JUAN – La vicepresidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales de dicho cuerpo legislativo, Marissa ‘Marissita’ Jiménez, convocó una mesa de trabajo con el fin de erradicar la contaminación con desperdicios sólidos en las playas de Puerto Rico.

“Durante los pasados meses hemos observado cómo ha aumentado el cúmulo de desperdicios sólidos en algunas playas de Puerto Rico. No hay espacio para que nadie tire basura en las playas, pues esa acción tiene repercusiones en todo el ecosistema, incluso aves y vida marina. Ante esta realidad, estamos citando una mesa de trabajo para unir voluntades y esfuerzos con el objetivo de promover la limpieza constante de las playas y la responsabilidad ciudadana de cuidar este vital recurso natural”, comentó la también Senadora por el Distrito de Carolina.

Entre los invitados se encuentran el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Federación y Asociación de Alcaldes, el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico, así como varias organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la limpieza de las playas.

“Según datos de la entidad Limpieza Costera Internacional, en el 2024 se recogieron sobre 184,000 libras de desperdicios sólidos, incluyendo materiales utilizados para la pesca aficionada, botellas de aluminio y cristal, al igual que otros objetos que impactan negativamente el medioambiente costero de Puerto Rico. Entendemos que hay que evaluar el desarrollo de una agresiva campaña de orientación, tanto en nuestras escuelas, como en plataformas turísticas. De igual forma, la rotulación y la colocación de zafacones son esenciales. Todo esto lo vamos a estar mirando detalladamente en la mesa de trabajo”, agregó la legisladora del Partido Nuevo Progresista.

Jiménez destacó el rol que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro con eventos de recogida de basura, algo que busca expandir con la asistencia del gobierno.

De acuerdo a múltiples estudios, en Puerto Rico existen alrededor de 1,200 playas, 52 de las cuales son designadas oficialmente como públicas.