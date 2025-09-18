LUQUILLO – El senador por el distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, anunció la celebración de un evento especial con motivo del Día Internacional de Limpieza de Playas, que tendrá lugar este sábado, 20 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m. en el Balneario de Luquillo.

La actividad se realiza en conjunto con el Municipio de Luquillo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como parte de los esfuerzos para promover la conservación ambiental y la educación ciudadana sobre la importancia de proteger los recursos costeros.

“Puerto Rico cuenta con costas hermosas que son parte esencial de nuestra identidad y atractivo turístico. Invitamos a toda la comunidad a participar de esta iniciativa, que no solo ayuda al ambiente, sino que también promueve la unión y el compromiso ciudadano con el bienestar común”, expresó el senador Sánchez Álvarez.

El evento contará con la participación de estudiantes y organizaciones comunitarias. “Aquellos jóvenes que asistan y colaboren en la limpieza cualificarán para recibir horas verdes y de labor comunitaria, aportando así a sus requisitos académicos mientras contribuyen a una causa de gran valor social y ambiental”, añadió el legislador.

Se recomienda a los participantes llevar bloqueador solar, gorra o sombrero, tenis o botas cómodas, ropa ligera y adecuada para la actividad, guantes de trabajo e hidratación adicional para garantizar una experiencia segura.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía, familias, instituciones educativas y organizaciones ambientales interesadas en ser parte de esta jornada.