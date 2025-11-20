Controversia por la Villa Pesquera de Ceiba

Kariana Vega

CEIBA – En medio de reclamos legales, la permanencia de la entidad ANSI en la villa pesquera en la Playa Los Machos en Ceiba continúa en incertidumbre.

Una reunión reciente entre pescadores de Ceiba y el secretario interino del Departamento de Agricultura, Irving Y. Rodríguez Torres, concluyó con un acuerdo preliminar que podría detener el desalojo pautado para el 27 de noviembre, fecha notificada previamente por el municipio de Ceiba a la agrupación que administra actualmente la villa pesquera, esto según alegación de ANSI.

Específicamente, el 12 de noviembre, la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) denunció públicamente que el municipio envió una carta a ANSI ordenando el desalojo de las instalaciones en o antes del 27 de noviembre.

La villa pesquera, ubicada en la Playa Los Machos, está bajo la titularidad del Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Sin embargo, desde octubre de 2022 su administración está en manos del municipio de Ceiba, tras un contrato de alquiler renovado a finales de octubre de 2025. Durante ese período, ANSI ha ocupado y subarrendado las instalaciones.

La organización sostiene que, bajo la Sección 6 del Reglamento 7626, las villas pesqueras deben ser administradas por agrupaciones pesqueras cuando éstas expresen interés, y argumentan que su reclamo fue ignorado al momento de renovarse el contrato municipal. Según ANSI, el contrato fue renovado por el exsecretario de Agricultura, Josúe Rivera Castro, actual presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE), aun cuando la agrupación afirma haber manifestado su interés en administrar la villa.

En declaraciones escritas, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, rechazó que su intención sea desplazar a los pescadores. «El municipio nunca ha tenido ni tiene intención alguna de desalojar a los pescadores de la Villa Pesquera. Todo lo contrario, nuestro compromiso ha sido siempre apoyar al pescador ceibeño y fomentar la actividad pesquera como parte de nuestra identidad y desarrollo económico local», expresó el alcalde.

Además, Rivera Báez presentó la posibilidad de un contrato de alquiler por un dólar. «Queremos subarrendarles la villa pesquera por la cantidad nominal de un dólar, con el propósito de continuar apoyando a los pescadores y asegurar la operación de estas facilidades de forma justa, ordenada y transparente. Estamos en espera de que presenten una propuesta formal, como se le solicita a cualquier grupo que administra una propiedad municipal», indicó el alcalde.

Por su parte, el presidente de FEPDEMAR, Miguel A. Ortiz Serrano, afirmó que el acuerdo alcanzado con el secretario interino del Departamento de Agricultura representa un paso inicial, pero no una resolución completa.

«Hasta ahora quedamos satisfechos con el acuerdo al que el secretario interino de Agricultura llegó con nosotros. El secretario nos dijo que le diéramos hasta el 27 de noviembre para él tomar las acciones, para él trabajar y hacer valer el reglamento 7626, el que se violó para hacer ese contrato con el municipio de Ceiba», destacó el presidente de FEPDEMAR.

Ortiz Serrano sostuvo que las expresiones del alcalde de Ceiba se produjeron luego de las denuncias que realizaron en los medios de comunicación. «Luego de nuestras denuncias, ofreció que nos iba a dar la villa pesquera por el alquiler de un dólar, pero añadió que el restaurante de la villa no iba incluido en el alquiler. No sé por qué dice eso ahora, pues por escrito nos había mandado a desalojar. Y lo del restaurante no es opción porque el restaurante es parte de la villa pesquera. Esto lo discutimos con el secretario de Agricultura y él está de acuerdo en que toda la villa, con el restaurante, pase a manos de los pescadores. Ahora el contrato sería directo del Departamento de Agricultura con la asociación de pescadores y ya el alcalde no puede entorpecer el trabajo de los pescadores», manifestó.

Según declaraciones escritas ofrecidas por el secretario interino del Departamento de Agricultura al periódico Primera Hora, tras escuchar y evaluar los reclamos del grupo, se determinó que se convocará una reunión multisectorial en la que también participará el municipio de Ceiba para escuchar los planteamientos de todas las partes.