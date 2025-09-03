miércoles

septiembre 03, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Continúan trabajos de rehabilitación en la avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informa que se estarán llevando a cabo trabajos relacionados con el proyecto de remplazo del puente en la Ave. Franklin Delano Roosevelt Km.3.0.

Los trabajos comenzarán el sábado, 6 de septiembre, a las 5:00 a.m. y concluirán el domingo 7 de septiembre, a las 8:30 p.m. Los conductores contarán con un carril disponible mientras duren los trabajos. Las labores en la vía podrán causar retrasos en el tiempo de viaje, por lo que se anticipa posible congestión vehicular.

Como rutas alternas, los conductores que se dirijan en dirección oeste pueden tomar la PR-22 y tomar la salida de la Ave. De Diego hasta la Ave. Roosevelt. Aquellos que se dirijan en dirección este puede tomar la Ave. Andalucía y acceder a la Ave. Piñero para continuar por la PR-18 para acceder nuevamente a la Ave. Roosevelt.

Recomendamos a los ciudadanos utilizar la aplicación WAZE para buscar rutas alternas según su conveniencia y reducir los retrasos en su tiempo de viaje. 

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que exhortamos a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación.  Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos a través de las redes sociales, Facebook/DTOP y @ACT.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 631

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
204

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: