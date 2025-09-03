Continúan trabajos de rehabilitación en la avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan

SAN JUAN – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informa que se estarán llevando a cabo trabajos relacionados con el proyecto de remplazo del puente en la Ave. Franklin Delano Roosevelt Km.3.0.

Los trabajos comenzarán el sábado, 6 de septiembre, a las 5:00 a.m. y concluirán el domingo 7 de septiembre, a las 8:30 p.m. Los conductores contarán con un carril disponible mientras duren los trabajos. Las labores en la vía podrán causar retrasos en el tiempo de viaje, por lo que se anticipa posible congestión vehicular.

Como rutas alternas, los conductores que se dirijan en dirección oeste pueden tomar la PR-22 y tomar la salida de la Ave. De Diego hasta la Ave. Roosevelt. Aquellos que se dirijan en dirección este puede tomar la Ave. Andalucía y acceder a la Ave. Piñero para continuar por la PR-18 para acceder nuevamente a la Ave. Roosevelt.

Recomendamos a los ciudadanos utilizar la aplicación WAZE para buscar rutas alternas según su conveniencia y reducir los retrasos en su tiempo de viaje.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que exhortamos a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos a través de las redes sociales, Facebook/DTOP y @ACT.