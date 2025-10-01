miércoles

octubre 01, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Continúan trabajos de LUMA en Canóvanas, Humacao y San Juan

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 97

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.89% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas: Hato Puerco, Camino Los Monges, Bo. Cambalache, residencia frente al parque de pelota de la Central.

Restauración y modernización de subestaciones:

  • Humacao: Bda. Maricutana, Bda. Obrera, Edu. Escuela Rufino Vigo, Res. Residencial Doctor Pedro J. Palou, Res. Residencial Jardines de Oriente, Sect. Casco Urbano, Sect. Caserío Antonio Roig, Urb. Alturas de San Benito, Urb. El Paraíso, Urb. Estancias de La Loma, Urb. Extensión Jardines de Humacao, Urb. Extensión Mabú, Urb. Extensión Roig, Urb. Extensión San Antonio, Urb. Jardín de Humacao, Urb. Los Maestros, Urb. Los Rosales, Urb. Mabú, Urb. Madrid, Urb. Pereyó, Urb. Reparto Mendoza, Urb. San Antonio, Urb. San Francisco, Urb. Villa Oriente, Sub-2685 Hospital Ryder, Bda. Obrera, Sect. Casco Urbano, Urb. El Recreo.
  • San Juan: Sect. Monacillos.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado:

  • San Juan: Condominios: 1018, La Rada, Barranquitas A y B, hotel Ocean Club en Ave. Ashford y calle Barranquitas, Condado.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden: visitar lumapr.com/mejorasplanificadas

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
267

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: