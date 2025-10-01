Continúan trabajos de LUMA en Canóvanas, Humacao y San Juan

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.89% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas: Hato Puerco, Camino Los Monges, Bo. Cambalache, residencia frente al parque de pelota de la Central.

Restauración y modernización de subestaciones:

Humacao: Bda. Maricutana, Bda. Obrera, Edu. Escuela Rufino Vigo, Res. Residencial Doctor Pedro J. Palou, Res. Residencial Jardines de Oriente, Sect. Casco Urbano, Sect. Caserío Antonio Roig, Urb. Alturas de San Benito, Urb. El Paraíso, Urb. Estancias de La Loma, Urb. Extensión Jardines de Humacao, Urb. Extensión Mabú, Urb. Extensión Roig, Urb. Extensión San Antonio, Urb. Jardín de Humacao, Urb. Los Maestros, Urb. Los Rosales, Urb. Mabú, Urb. Madrid, Urb. Pereyó, Urb. Reparto Mendoza, Urb. San Antonio, Urb. San Francisco, Urb. Villa Oriente, Sub-2685 Hospital Ryder, Bda. Obrera, Sect. Casco Urbano, Urb. El Recreo.

San Juan: Sect. Monacillos.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado:

San Juan: Condominios: 1018, La Rada, Barranquitas A y B, hotel Ocean Club en Ave. Ashford y calle Barranquitas, Condado.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden: visitar lumapr.com/mejorasplanificadas