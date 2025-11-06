Continúan los trabajos de reparación de tubería sanitaria en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín

CAROLINA – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informa a la ciudadanía que Aerostar Puerto Rico continuará con los trabajos del proyecto de revestimiento de la tubería sanitaria ubicada en el expreso Baldorioty de Castro, como parte de los esfuerzos de modernización de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el viernes, 7 de noviembre a las 10:00 p.m. hasta el sábado, 8 de noviembre a las 10:00 a.m. y continuarán desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes, 10 de noviembre a las 4:00 a.m.

En estas fechas se realizará un cierre total del tránsito en dirección de Carolina a San Juan en el kilómetro 8.2 del expreso Baldorioty de Castro.

Como ruta alterna, los conductores serán desviados hacia la marginal de la Baldorioty de Castro, la avenida Isla Verde y/o hacia el acceso del aeropuerto. Asimismo, los conductores que vengan del área este por la PR-3 pueden continuar su ruta por la avenida 65 de Infantería. Se recomienda el uso de la aplicación Waze para identificar las mejores rutas y minimizar retrasos en los tiempos de viaje.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que exhortamos a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que serán instalados en el área, para su seguridad y orientación. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos a través de las redes sociales, Facebook/DTOP y @ACT.