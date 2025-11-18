martes

Continúan las mejoras de seguridad en la PR-30 en el municipio de Humacao

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) llevará a cabo trabajos, remoción de postes eléctricos, poda de árboles y depósito de hormigón en la PR-30 en el kilómetro 27.4, como parte del Programa Acelerado de Mejoras de Seguridad en el municipio de Humacao.

Las labores se realizarán mañana, miércoles, 19 de noviembre, en horario de 7:00 am a 3:30 pm. Conllevará el cierre parcial de la PR-30 entre los kilómetros 26.9 al 28 en dirección de Humacao a Yabucoa.

Los vehículos que transitan por la PR-30 tendrán que reducir su velocidad para acomodarse en los carriles disponibles. De igual forma, debido al cierre de la PR-30, los conductores podrán utilizar los desvíos propuestos.

Este proyecto cuenta con 385 empleos, está financiado con fondos combinados estatales y federales. Los trabajos tienen el propósito de rehabilitar el pavimento en los puentes, mejorar el drenaje, instalar hormigón permanente, barreras metálicas y de hormigón. Las obras enfocadas en la seguridad vial beneficiarán los ciudadanos del municipio y los que transitan por el área.

Además, la ACT exhorta a los conductores a utilizar la aplicación WAZE para reducir los retrasos en los tiempos de viaje.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, deben reducir la velocidad, están en los carriles y velar la seguridad de conductores y de los trabajadores. Los conductores pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos en las redes sociales, Facebook/ACT, y X @ACT.

