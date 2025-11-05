Continúan la instalación de postes en la PR-52

CAGUAS – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) continúa con las mejoras a la iluminación en la PR-52 entre Salinas y Caguas. Los trabajos se realizarán el viernes, 7 de noviembre, en horario 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Conllevará el cierre del carril derecho en la PR-52 entre los kilómetros 58.3 al 60 en ambas direcciones. El proyecto es financiado con fondos federales, emplea 10 personas y tiene como enfoque la iluminación en la PR-52 de Caguas a Salinas.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación.

Para reducir los retrasos en los tiempos de viaje se recomienda a los conductores utilizar la aplicación WAZE. Pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos en las redes sociales, Facebook ACT/DTOP.