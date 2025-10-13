FAJARDO – Las autoridades buscan a un hombre que fue arrastrado el sábado por las corrientes cerca de islote Dos Marina en Fajardo.

Según el reporte de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó la Policía sobre una embarcación a la deriva. Agentes de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), se movilizaron a Isla Palomino donde localizaron a una mujer de 46 años.

Esta indicó que se encontraba nadando junto a un hombre de 50 años, ya que la embarcación de 26 pies, que se encontraba anclada en Isla Palomino, se había soltado, con un hombre de 48 años en su interior. La embarcación continuó a la deriva y encalló posteriormente en el arrecife de Isleta Marina. El hombre de 50 años se encuentra desaparecido, luego de ser arrastrado por las corrientes.

Agentes de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), Manejo de Emergencias de Fajardo, Ceiba, Luquillo y personal de la Guardia Costera continúan la búsqueda.