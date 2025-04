Consejos para cuidar de su salud sin abrumarse

Cuidar de la salud en ocasiones, más allá de dar tranquilidad, puede crear ansiedad. Hace años que el enfoque en los mensajes, ya sean de publicidad, educación o médicos, va dirigido a la prevención de enfermedades y el comienzo de estilos de vida saludables. ¿Pero alcanzar esa calidad de vida, una buena salud física o el bienestar, se están convirtiendo en detonantes para los estados de ánimo?

Ante esto, la psicóloga clínica y especialista en salud mental en Precision Health Center, doctora Laura Palacios, PsyD, opinó que: “Al comienzo del año es muy común que las personas enfoquen estos primeros meses del año en lograr sus resoluciones. Estas las pueden desarrollar por diversas razones: metas aun sin cumplir, el afán de alcanzar el bienestar en un corto tiempo y las predisposiciones sociales que le pueda imponer su entorno. Estas situaciones suelen abrumar la vida de las personas, desencadenando una serie de factores que afectan a la salud mental directamente, como lo son la depresión, ansiedad, angustia, el sentimiento de culpa, entre otras”.

Palacios reafirmó que existen diversas recomendaciones para que las personas puedan lograr sus metas sin necesidad de abrumarse. Organizaciones como el Instituto Nacional de Salud (NIH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association, entre otras, ofrecen varias recomendaciones. Sin embargo, la doctora las resume en estos cinco consejos:

1. Divida sus metas en pasos pequeños: En lugar de proponerse cambios drásticos, desglose sus objetivos en acciones pequeñas y alcanzables. Por ejemplo, en lugar de decir “voy a hacer ejercicio todos los días”, empiece con “haré 15 minutos de actividad física 3 veces por semana”.

2. Escuche su cuerpo y su mente: No se castigue si un día necesitas descansar. El bienestar no es perfección, sino constancia. Aprender a pausar y ajustar sus metas según su energía y emociones es clave para evitar el agotamiento.

3. Celebre cada avance, por pequeño que sea: Cada paso cuenta. Reconocer sus logros, incluso los más pequeños, refuerza la motivación y evita la frustración. Llevar un registro de progreso también ayuda a ver cómo avanzas.

4. Sea flexible y realista: Las metas de salud deben adaptarse a su vida, no al revés. Si un plan no funciona, modifíquelo sin sentir que ha fracasado. La clave está en la adaptabilidad y en encontrar lo que mejor funciona para usted.

5. Rodéese de apoyo positivo: Compartir sus metas con alguien que le motive (amigo, familiar o profesional de salud) le ayudará a mantenerse en camino sin sentirse sola en el proceso. Tener una comunidad de apoyo hace la diferencia.

“Adopte estos hábitos y con ellos estará cuidando de su salud de una forma integral, manteniendo el equilibrio con la rutina diaria”, aconsejó la doctora.

