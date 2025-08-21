Consejos de seguridad para los adultos mayores de cara a la temporada pico de huracanes

Según un estudio realizado por la Cruz Roja Americana y la Academia Americana de Enfermería, las estadísticas demuestran que los adultos mayores, personas de 65 años o más, representan la mayor proporción de personas afectadas por los desastres. Muchas de estas personas cuentan con cuidadores que son parte de su red de apoyo. Por eso, la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, ofrece recomendaciones para los cuidadores de los adultos mayores y personas adultas de cara a la temporada pico de huracanes.

Cuidadores

Comprenda lo que se espera y lo que debe hacer para ayudar a la persona que apoya. Esto incluye la ayuda para desarrollar su plan familiar de desastres, preparar los suministros y documentos necesarios previo a los desastres. De igual forma, es importante que se inscriban en los registros locales y apoyar en el desalojo de la persona que cuida.

Asegúrese de haber recibido capacitación en primeros auxilios y RCP. Conozca cómo usar u operar los dispositivos de asistencia o equipos médicos y cómo satisfacer las necesidades de cuidado personal.

Sepa cómo enseñar a otros a comunicarse de manera efectiva con la persona que cuida y que puede necesitar ajustes de comunicación auditiva, visual, del habla u otras.

Conozca cómo proporcionar apoyo emocional y conductual adicional, especialmente para ayudar a una persona que vive con demencia o problemas activos de salud mental.

Tenga una imagen o fotografía actualizada de la persona que cuida, en caso de que se separen. Además, tenga consigo una copia de su información médica y de tratamiento esencial para acceder a la atención adecuada. Puede ser útil conversar sobre cómo obtener un brazalete de identificación personal o médico para la persona a la que ayuda.

Adultos mayores

Comprenda cómo sus necesidades médicas, físicas y cognitivas pueden afectar su capacidad de responder ante un desastre o una emergencia.

Considere las necesidades que pueda tener si se cortara la energía, si tuviera que quedarse en casa durante dos semanas o más o si tuviera que evacuar rápidamente su hogar o comunidad.

Haga un inventario de artículos, como dispositivos de asistencia, de los que depende en su casa y que tendría que llevar consigo si desalojara. Haga una lista de todos los dispositivos que debe llevar consigo en un desalojo y considere alternativas ligeras o portátiles cuando sea posible.

Construya su red de apoyo. Identifique quiénes pueden ayudarlo; incluya a familiares, amigos, vecinos, cuidadores y proveedores de atención médica para ayudar a construir su red y facilitarle el desarrollo y apoyo de su plan.

“Hacemos el llamado para que los adultos mayores y cuidadores busquen nuestro folleto de preparación de los adultos mayores para casos de desastre y emergencias que está disponible gratuitamente en nuestra página web cruzrojapr.net. Estos recursos los ayudarán en la planificación y en la respuesta de un desastre o emergencia”, expresó la ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, Lee Vanessa Feliciano.

Para ver el folleto digital, debe acceder a cruzrojapr.net. De igual forma, las personas que deseen recibir el folleto impreso por correo postal, deben llamar a la Cruz Roja Americana al 787-758-8150.