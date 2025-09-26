viernes

septiembre 26, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Concluye jornada de ayuno y oración en Luquillo

(Foto/Municipio de Luquillo)
  • Visitas: 123

LUQUILLO – El municipio de Luquillo informó que hoy concluyó el último día de Ayuno y Oración, un periodo especial en el que se compartió un mensaje de fe y esperanza.

El alcalde Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, acompañado por la primera dama, Ana Marie, su hija Gisela y sus padres, Don Chu y Doña Aida, así como personal municipal, recibieron oraciones de los presentes.

El municipio expresó su agradecimiento a los líderes religiosos y a todos los asistentes a cada encuentro, quienes contribuyeron a que este tiempo se convirtiera en uno de unión, fortaleza y bendición para la comunidad.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
259

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: