Concluye jornada de ayuno y oración en Luquillo

LUQUILLO – El municipio de Luquillo informó que hoy concluyó el último día de Ayuno y Oración, un periodo especial en el que se compartió un mensaje de fe y esperanza.

El alcalde Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, acompañado por la primera dama, Ana Marie, su hija Gisela y sus padres, Don Chu y Doña Aida, así como personal municipal, recibieron oraciones de los presentes.

El municipio expresó su agradecimiento a los líderes religiosos y a todos los asistentes a cada encuentro, quienes contribuyeron a que este tiempo se convirtiera en uno de unión, fortaleza y bendición para la comunidad.