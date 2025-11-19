Con una inversión millonaria, nuevo restaurante Sizzler transforma su concepto

CAROLINA – Sizzler se distingue por su exquisito buffet, que entrelaza los sabores de la comida criolla con la cocina internacional, y ahora esa experiencia culinaria alcanza otro nivel en el nuevo restaurante que inauguró en El Escorial en Carolina, y que lanza un nuevo concepto de diseño único a nivel global, para brindar un ambiente acogedor, con detalles modernos, que elevan la experiencia del visitante.

Según Lizmarie Medina, Chief Marketing Officer de Grupo Colón Gerena, empresa puertorriqueña tenedora de la franquicia de Sizzler, el restaurante número nueve de la cadena es el único diseñado por la empresa líder de reconocimiento internacional Livit Design, expertos en el diseño 360° de experiencias que reposicionan y elevan los conceptos de restaurantes alrededor del mundo. Medina destacó que con una inversión que sobrepasa el millón de dólares, este es el único Sizzler a nivel global con esa imagen.

“El nuevo Sizzler de Escorial continuará ofreciendo exquisitas propuestas culinarias en su buffet reconocido por ser de la más alta calidad, con estaciones de comida criolla, oriental, mexicana, italiana, con su variedad de sopas hechas en casa, ensaladas y postres, todo ilimitado, ofreciendo el mejor valor por su dinero. Nuestra misión es complacer el paladar de nuestros visitantes con comida abundante y la frescura de la calidad de ricos ingredientes locales, en estaciones de comida ilimitada. Pero más allá, en este nuevo restaurante quisimos crear una experiencia distinta, creando un concepto nuevo, moderno, para que la visita sea una experiencia para todos los sentidos, en un lugar de comida exquisita y un ambiente acogedor y moderno. El restaurante también cuenta con salón para actividades privadas, tanto corporativas como personales. Para reservar el área, pueden comunicarse al 787-701-1085”.

Según Medina, Livit Design son expertos en la industria de restaurantes a nivel mundial y cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por arquitectos, chefs, diseñadores de interiores, expertos en marketing, técnicos, DJs y diseñadores gráficos. “El nuevo restaurante Sizzler brindará una experiencia a otro nivel, por la familiaridad con su comida inigualable y por un nuevo diseño acogedor, lleno de color, elegancia y detalles que reflejan nuestra cultura”, reiteró Medina.

El Sizzler de Escorial en Carolina se une a los restaurantes de Aguadilla, Bayamón, Dorado, Mayagüez, Ponce y San Juan. Todos los Restaurantes Sizzler abren de 11:00 a.m. a 9:00 de la noche.