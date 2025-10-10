Con nuevo dirigente los Cariduros de Fajardo para la temporada de la Doble A

FAJARDO – Los Cariduros de Fajardo ya tienen nuevo dirigente para la temporada 2026 del Béisbol Superior Doble A. Se trata de Roberto “Concord” Santana Castro, un experimentado hombre de béisbol que los últimos dos años dirigió a los Samaritanos de San Lorenzo y que cuenta con una amplia trayectoria tanto como jugador como dirigente en el torneo más competitivo del país.

Santana Castro, natural de Juncos, jugó durante 16 temporadas con los Mulos de Juncos, hasta su retiro en el 2015. Un año más tarde, en 2016, inició su carrera como dirigente precisamente con el equipo junqueño. Desde entonces, ha acumulado experiencia y respeto dentro del circuito al dirigir y colaborar con novenas como Aibonito, Cidra y Comerío.

“Dirigir a los Cariduros de Fajardo representa una gran oportunidad y un nuevo reto en mi carrera. Vengo con mucho entusiasmo y compromiso para aportar al desarrollo del equipo y devolverle a la fanaticada fajardeña la emoción de ver un equipo competitivo y ganador”, expresó Santana Castro tras ser anunciado oficialmente por la administración del equipo.

El nuevo dirigente no estará solo en su misión. Le acompañará un sólido cuerpo técnico compuesto por su padre Roberto “Milloito” Santana, quien fungirá como coach de banco; Wilfredo “Papo” Román como coach de lanzadores; y Orlando “Orly” Cruz, Kevin Negrón y Alexander Bruno como coaches.

“Estoy rodeado de un grupo de trabajo con experiencia, conocimiento y pasión por el béisbol. Vamos a combinar disciplina, estrategia y motivación para que los muchachos se sientan preparados y listos para competir cada noche”, añadió Santana.

Con este nuevo nombramiento, los Cariduros se preparan con energía renovada para la próxima temporada, con la mirada puesta en fortalecer su plantilla y aspirar a una destacada participación en la campaña 2026. Este año los Cariduros se han reforzado con figuras como el lanzador Efraín Nieves Jr., el receptor Jan Vázquez, Christian Pérez, Wesley Reyes, Luis Ozoa, Fabián Moya y Fabián Pérez.