Con inversión de $394,318.00, Fajardo completa entrega de baterías solares a residentes elegibles

FAJARDO – El municipio de Fajardo completó la quinta y última entrega de baterías portátiles con placas solares, como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de las familias ante emergencias y eventuales interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

En la entrega más reciente, se repartieron 37 baterías. Con esta cantidad, el municipio ha entregado en total 246 baterías portátiles, para una inversión acumulada de $394,318, provenientes de fondos del programa federal American Rescue Plan Act (ARPA).

Se especificó que los equipos fueron entregados a residentes de Fajardo que cumplieron con los criterios previamente establecidos, que incluyen edad, condiciones de salud y otros factores de vulnerabilidad, procurando que el beneficio llegara a las familias con mayor necesidad.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, destacó la importancia de este esfuerzo para la seguridad y estabilidad de los residentes.

“Nuestro compromiso es dotar a nuestra gente de herramientas que les permitan enfrentar de manera más segura cualquier emergencia. Estas baterías portátiles con placas solares representan tranquilidad para muchas familias fajardeñas, en especial para nuestros adultos mayores y personas con condiciones de salud que dependen del servicio eléctrico. Continuaremos identificando recursos y programas que mejoren su calidad de vida y la resiliencia de nuestro pueblo”, expresó Meléndez.

Con esta quinta entrega, el municipio culminó el programa de distribución de baterías solares adquiridas con fondos ARPA, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de los fajardeños.