Pastor Ricky Rosado

Iglesia Fe y Gracia

Vivimos en tiempos donde la incertidumbre parece ser la única constante. Las noticias, las redes sociales y la vida misma nos enfrentan a desafíos continuos: enfermedades, desempleo, soledad, violencia, deudas, ansiedad.

Muchas veces sentimos que la carga es demasiado pesada y que no hay salida. En medio de todo esto, surge una verdad tan simple como poderosa: con fe todo, y sin fe nada.

La fe no es un concepto religioso vacío ni una ilusión para escapar de la realidad. Es una fuerza viva, interior, que sostiene, guía y da sentido. La Biblia dice en Hebreos 11:1: “Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Esta certeza nos permite caminar incluso cuando el camino no se ve claro.

Jesús también dijo: “Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible” (Mateo 17:20). Esto no significa que todo será fácil, sino que todo es posible cuando decidimos creer, aunque sea con una fe pequeña.

La fe no elimina los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Una persona con fe puede perder su empleo, pero no pierde la esperanza. Puede atravesar una enfermedad, pero no deja de confiar. Puede ser traicionada, pero no deja de amar ni de soñar.

La fe no es negar la realidad, sino creer que Dios es más grande que cualquier realidad que nos

toque vivir.

Entonces, ¿cómo podemos vivir con fe en el día a día? Aquí algunos puntos prácticos:

Comienza tu día con Dios: Antes de mirar el celular o las noticias, toma unos minutos

para orar. Agradece, entrega tus preocupaciones y declara que confías en Él.

Alimenta tu fe con la Palabra: Lee la Biblia, aunque sea un capítulo al día. En ella

encontrarás promesas, dirección y fortaleza para cada situación.

Rodéate de personas de fe: La compañía importa. Busca amistades o comunidades

donde se alimente tu espíritu y no tu miedo.

donde se alimente tu espíritu y no tu miedo. Actúa conforme a tu fe: La fe no es pasiva. Da pasos, aunque no veas el resultado inmediato. Habla con fe, trabaja con fe, espera con fe.

Evita el lenguaje derrotista: Las palabras crean atmósferas. Di «estoy en proceso», no

«esto no tiene solución». Di «confío», no «ya no puedo más».

Recuerda lo que Dios ya ha hecho: Cuando enfrentes una nueva prueba, piensa en todas las veces que saliste adelante. Eso te recordará que no estás solo.

Mantén una actitud agradecida: Aun en medio del dolor, busca algo por lo cual dar gracias. La gratitud activa la fe y cambia tu perspectiva.

Cada día es una batalla, pero también una oportunidad para crecer, aprender y avanzar. La fe no garantiza una vida sin luchas, pero sí garantiza una vida con propósito y dirección. Y cuando la fe está puesta en Dios, nunca es en vano.

Al final del día, no se trata de cuánto dinero tengas, ni cuántos contactos, ni cuántos títulos. Se trata de cuánta fe tienes para seguir adelante cuando todo parece oscuro. Porque cuando tienes

fe, tienes visión, esperanza y fuerza para levantarte una vez más.

Con fe todo. Sin fe, nada. Que nunca te falte.