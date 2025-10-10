Comunidad de Parcelas Suárez alerta ante la marejada por el paso de la tormenta Jerry

LOÍZA — Ante el paso de la tormenta Jerry, la Comunidad de Parcelas Suárez en Loíza activó su plan de emergencia comunitario, tomando medidas preventivas para proteger a las familias y propiedades que se encuentran en zonas vulnerables, especialmente las afectadas por la grave erosión costera que por años amenaza la seguridad y estabilidad del área.

El líder comunitario Alexis Correa Allende, presidente de la Junta Comunitaria, expresó su preocupación ante la situación. “Nuestra comunidad enfrenta una realidad crítica. Cada vez que se aproxima un evento atmosférico, el miedo aumenta porque la erosión ha destruido parte del litoral y sigue acercándose peligrosamente a las residencias. Necesitamos acción urgente de las agencias pertinentes antes de que ocurra una tragedia”, manifestó.

La comunidad hizo un llamado a las agencias estatales y federales, así como al municipio de Loíza, para que se coordinen esfuerzos inmediatos que permitan mitigar los riesgos y atender la situación de erosión de manera estructural y permanente.

Además, la Junta Comunitaria exhorta a todos los residentes a mantenerse informados a través de los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, y a seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles lluvias, vientos fuertes e inundaciones costeras.

“Estamos listos para colaborar y poner de nuestra parte, pero necesitamos que el gobierno también actúe. La erosión no espera, y cada tormenta agrava el peligro”, añadió Correa Allende.