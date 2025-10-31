Comisionado Residente urge liberar fondos de reserva para programa SNAP tras orden del Tribunal Federal

SAN JUAN – El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, afirmó el jueves que la decisión del Tribunal federal sobre los programas de nutrición confirma que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) debe utilizar los fondos de reserva disponibles para garantizar la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“La decisión del Tribunal federal valida lo que dije el martes: el Departamento de Agricultura federal tiene que usar los cinco billones de dólares que tiene de reserva para financiar el programa del SNAP. Tanto SNAP como PAN son programas de nutrición obligatorios, y la Administración debe actuar de inmediato para liberar los fondos de contingencia”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

La expresión del comisionado se produjo luego de que dos jueces federales ordenaran el viernes al gobierno del presidente Donald Trump continuar financiando el programa SNAP durante el cierre del gobierno, utilizando los fondos de contingencia del USDA. La agencia había anticipado que detendría los pagos el 1 de noviembre al alegar falta de recursos por la paralización gubernamental, lo que habría afectado a millones de beneficiarios en todo Estados Unidos y sus territorios.

El fallo, reportado por The Associated Press, obliga a la administración federal a mantener los desembolsos del programa de asistencia alimentaria más grande del país, que atiende a cerca de uno de cada ocho estadounidenses.