viernes

octubre 31, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Comisionado Residente urge liberar fondos de reserva para programa SNAP tras orden del Tribunal Federal

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 79

SAN JUAN – El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, afirmó el jueves que la decisión del Tribunal federal sobre los programas de nutrición confirma que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) debe utilizar los fondos de reserva disponibles para garantizar la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“La decisión del Tribunal federal valida lo que dije el martes: el Departamento de Agricultura federal tiene que usar los cinco billones de dólares que tiene de reserva para financiar el programa del SNAP. Tanto SNAP como PAN son programas de nutrición obligatorios, y la Administración debe actuar de inmediato para liberar los fondos de contingencia”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente en Washington. (Foto/Suministrada)

La expresión del comisionado se produjo luego de que dos jueces federales ordenaran el viernes al gobierno del presidente Donald Trump continuar financiando el programa SNAP durante el cierre del gobierno, utilizando los fondos de contingencia del USDA. La agencia había anticipado que detendría los pagos el 1 de noviembre al alegar falta de recursos por la paralización gubernamental, lo que habría afectado a millones de beneficiarios en todo Estados Unidos y sus territorios.

El fallo, reportado por The Associated Press, obliga a la administración federal a mantener los desembolsos del programa de asistencia alimentaria más grande del país, que atiende a cerca de uno de cada ocho estadounidenses.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: