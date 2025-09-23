martes

Comerciantes de Carolina se preparan para exportar en nuevo taller educativo gratuito

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 65

CAROLINA — El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, en colaboración con el SBTDC International Trade Center, invita a los comerciantes locales al taller «Prepárese para Exportar», a celebrarse el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en el Centro Empresarial Carolina, ubicado en el Centro Urbano carolinense.

Este evento gratuito está diseñado para orientar a los empresarios sobre los mitos más comunes relacionados con la exportación, así como para ayudarles a evaluar el nivel de preparación de sus negocios y conocer los recursos disponibles para iniciar procesos de exportación.

(Foto/Suministrada)

El taller busca ofrecer herramientas prácticas que impulsen el desarrollo económico y fortalezcan la competitividad de los negocios locales en mercados internacionales.

La presentación estará a cargo de Viviana M. Acevedo Torres, directora del SBTDC International Trade Center, quien compartirá su amplia experiencia en comercio internacional con los asistentes. El taller es libre de costo, pero los espacios son limitados. Se requiere reservación previa mediante la aplicación Eventbrite.

Ubicado en el Centro Urbano carolinense, el Centro Empresarial de Carolina ofrece consultoría, adiestramientos y programas de incubación y aceleración para impulsar el desarrollo de nuevos negocios, y apoyar a emprendedores a enfrentar los retos del mercado actual.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (787) 641-0180.

