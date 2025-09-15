LOÍZA – Las Cocoteras de Loíza, equipo participante en la Liga de Béisbol Femenino, reaccionaron este domingo tras un mal inicio de temporada donde sumaban seis derrotas seguidas. En la continuación del torneo, consiguieron dos victorias consecutivas frente a las Piratas de Cabo Rojo, colocando su récord en 2-6.

En el primer partido, las Cocoteras se apoyaron en un efectivo bateo colectivo, logrando un total de 14 imparables que les permitió llevarse el triunfo con marcador de 18-7. Destacó Naomi Rosario al remolcar cuatro carreras, mientras que Josielys O’Farril y Heidy Rivera anotaron en cuatro ocasiones cada una. La lanzadora Nicole Quiñones trabajó cinco entradas para asegurar la victoria.

En el segundo encuentro de la jornada, nuevamente Rosario lució al impulsar tres carreras y O’Farril volvió a anotar cuatro veces, lo que permitió a Loíza obtener una cómoda victoria 17-4 sobre las Piratas de Cabo Rojo, el único equipo que aún no conoce el triunfo en la temporada (0-6).