jueves

octubre 02, 2025

Clínica de esterilización gratuita para perros y gatos en Vieques

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 143

VIEQUES – El municipio de Vieques informa que el próximo domingo, 5 de octubre de 2025, se llevará a cabo una clínica de esterilización gratuita para perros y gatos en las instalaciones de Our Big Fat Caribbean Rescue, ubicadas en Villa Borinquen, Vieques, PR, a partir de las 7:15 a. m.

Durante la jornada, además de la esterilización, todos los animales recibirán preventivos, desparasitante, vacunas y la colocación de microchip sin costo alguno.

Para reservar una cita, las personas interesadas pueden enviar un mensaje de texto, contactar por WhatsApp o llamar al (787) 349-8480.

