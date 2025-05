Clair Obscur: Expedition 33 – Un JRPG moderno con alma clásica

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Clair Obscur: Expedition 33, desarrollado por Sandfall Interactive, es un nuevo JRPG que sorprende por su propuesta narrativa original, su profundo sistema de combate y una estética visual cargada de identidad. Inspirado por clásicos como Final Fantasy, Lost Odyssey y The Legend of Dragoon, este título no se limita a replicar fórmulas, sino que ofrece una experiencia única que revitaliza el género.

Una narrativa madura y envolvente

En este mundo, cada año los más ancianos desaparecen misteriosamente, víctimas de una entidad conocida como “la pintora”. Para enfrentarse a esta amenaza, se envían expediciones conformadas por quienes están en su último año de vida. El juego plantea preguntas existenciales potentes: ¿cómo vive una sociedad donde nadie llega a viejo? ¿Tiene sentido formar una familia o arriesgarse por una causa perdida?

Gracias a una dirección cinematográfica cuidada y un reparto de voces de lujo —Andy Serkis, Charlie Cox y Jennifer English, entre otros—, la historia se desarrolla con gran fuerza emocional. Las actuaciones y los diálogos refuerzan el peso dramático del mundo, que no solo es fascinante, sino también coherente y profundo.

Combate por turnos con mecánicas activas

Aunque el combate es por turnos, Expedition 33 añade interacción en tiempo real al permitir esquivar y hacer parrys con el momento justo, lo que da una dimensión táctica más activa. Cada personaje posee sistemas únicos: desde posturas de combate hasta combos elementales y habilidades especiales. Esta variedad enriquece la estrategia y favorece la planificación a largo plazo.

El sistema de progresión incluye mejoras de estadísticas, árboles de habilidades y objetos pasivos que alteran el desarrollo de las batallas. También hay un sistema de “free aim” que permite atacar puntos débiles de los enemigos, aunque se utiliza poco en comparación con su potencial.

Exploración rica, pero con detalles mejorables

El juego invita a explorar con numerosas áreas secundarias, cofres ocultos y jefes opcionales. Sin embargo, la ausencia de mapas detallados y un sistema de plataformas poco pulido dificultan la navegación en algunos momentos. Aun así, el contenido adicional rara vez se siente como “relleno”, y está bien integrado en la experiencia principal.

Música y presentación técnica

Uno de los grandes aciertos del juego es su música. Con influencias francesas y temas memorables, la banda sonora complementa perfectamente el tono del juego. En lo técnico, se notan algunos problemas menores como stuttering o efectos gráficos irregulares, pero nada que arruine la experiencia.

Una propuesta completa y sin microtransacciones

Con un precio accesible de $50, una duración de 30 a 40 horas, contenido secundario de calidad y modo New Game Plus, Expedition 33 ofrece una experiencia sólida, sin relleno ni microtransacciones. Es un juego completo que respeta al jugador.

Conclusión

Clair Obscur: Expedition 33 es una de las sorpresas más gratas del año para los fanáticos de los RPG. Con una historia profunda, combate desafiante y una dirección artística notable, se posiciona como uno de los mejores JRPG modernos.