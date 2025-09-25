Cirugías cosméticas en mascotas

En la actualidad, persiste la práctica de realizar cirugías cosméticas a animales de compañía, como el corte de orejas, el recorte del rabo o la extirpación de uñas. Aunque estas intervenciones suelen responder a razones estéticas o tradicionales, es fundamental cuestionarnos si realmente benefician al animal o, por el contrario, ponen en riesgo su salud y bienestar.

Existen situaciones médicamente justificadas en las que ciertos tipos de cirugía pueden ser necesarias para preservar o mejorar la calidad de vida del animal. Por ejemplo, una caudectomía (amputación parcial del rabo) podría indicarse para prevenir infecciones crónicas o sangrados recurrentes. De igual forma, una oniquectomía (extirpación de uñas) podría considerarse en casos extremos de autoagresión incontrolable o cuando el dueño o guardián presenta condiciones de salud como diabetes o trastornos de coagulación, en los que un arañazo podría provocar complicaciones médicas serias. También pueden realizarse cirugías de este tipo en casos de traumatismos severos e irreparables, para limitar el crecimiento de lesiones malignas o como parte de un tratamiento oncológico. En todos estos casos, la intervención debe evaluarse bajo criterios clínicos, no estéticos, y ser realizada exclusivamente por un profesional veterinario cualificado.

Según el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, ciertos tipos de procedimientos no ofrecen ningún beneficio médico para los animales, ni mejoran su salud o su calidad de vida. Por el contrario, pudieran implicar riesgos como dolor postoperatorio, infecciones, complicaciones anestésicas, hospitalizaciones innecesarias e incluso alteraciones en la comunicación natural del animal con otros de su especie.

Procedimientos como el corte de orejas y rabo, además de causar dolor, pueden interferir con el lenguaje corporal del perro, dificultando su capacidad de expresar miedo, alerta o alegría. En el caso de la extirpación de uñas en gatos, conocida como ‘declawing’, puede generar consecuencias permanentes como cambios en la marcha, artritis temprana y problemas conductuales y el riesgo de infecciones, retrasando la sanación del tejido.

La legislación en varios países y estados ya prohíbe o restringe estas prácticas, reconociendo que son innecesarias. En Puerto Rico, aunque no están expresamente prohibidas, toda cirugía cosmética debe ser realizada por un médico veterinario licenciado y debidamente autorizado, en un entorno quirúrgico controlado, donde se garantice la salud y seguridad del animal. Este profesional de la salud es el llamado a orientar sobre los riesgos, la falta de beneficios médicos y las posibles alternativas más seguras y compasivas. En muchos casos, esta conversación lleva a replantear la necesidad del procedimiento.

Se debe considerar siempre lo que sea mejor para el bienestar de su mascota. Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder a www.facebook.com/CMVPR o a la página de Instagram: @cmveterinarios_puertorico.