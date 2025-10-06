LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, señaló que el evento de marejadas de este fin de semana ha causado estragos adicionales en la zona costera, particularmente en Parcelas Suárez, donde los eventos de erosión han sido documentados y donde se ha aplicado la opción provisional de revestimiento de piedra para manejar la situación.

“Sobre la terrible situación costera en nuestras costas, seguimos buscando opciones para mitigar. En estos momentos dependemos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para obtener los permisos que nos permitan continuar con proyectos a corta duración, mientras se trabaja un proyecto más duradero con el gobierno central”, señaló Nazario Fuentes.

“Precisamente, esta semana que comienza, teníamos la visita de personal del Cuerpo de Ingenieros para una vista ocular en varios sectores, pero fue cancelada por el cierre del Gobierno Federal. Confiamos que la situación se resuelva pronto para continuar con estas gestiones”, añadió la primera ejecutiva municipal.

Más temprano en la mañana de hoy, la alcaldesa ayudó a divulgar un aviso para los pasajeros de la Ruta 45 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), debido a que las condiciones del mar (zona de Torrecilla Baja), no estuvo ofreciendo el servicio acostumbrado. El mismo está programado a restablecerse tan pronto las condiciones de las marejadas lo permitan.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología (https://www.elnuevodia.com/topicos/servicio-nacional-de-meteorologia/) (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras aún permanecen peligrosas ante la las marejadas que continuarán afectando la costa norte de Puerto Rico hasta al menos el lunes.

Por su parte, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) reiteró su llamado de que las personas permanezcan fuera del agua.

“A todos se les recuerda que se mantienen vigentes una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, el aviso de inundaciones costeras y de resacas fuertes. El llamado es a la responsabilidad ciudadana, por seguridad”, finalizó la alcaldesa.