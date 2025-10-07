martes

Chyno, Nacho y Fer Ariza presentan Niña Bonita 2

(Foto/Suministrada)
Más de una década después de conquistar el mundo con el éxito Niña Bonita, los íconos venezolanos Chyno y Nacho regresan para revivir la energía con Niña Bonita 2, esta vez acompañados por el artista colombiano Fer Ariza, reconocido como el Rey del Merengue Urbano.

El tema fue compuesto por Nacho, Chyno, Fer Ariza y Done Music, con la producción de Done Music en co-producción con Maffio. El resultado es una propuesta fresca y actual que conserva la esencia del clásico, pero que se proyecta como una continuación con identidad propia.

Grabado en Miami, Florida, el videoclip combina escenas de performance con una historia rodada en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Mateo Londoño y la producción de la compañía audiovisual Punto8. Una propuesta visual que, según su equipo, “tiene una historia que enamorará a todos y hará que muchos se quieran casar”.

Fer Ariza, quien recientemente colaboró con Nacho en Love, pa ti no hay, se une ahora por primera vez a Chyno en este proyecto, consolidando su lugar en la escena musical como una de las voces más representativas del merengue moderno. “Es una responsabilidad muy grande y un honor increíble que Chyno y Nacho, dos leyendas no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, me hayan considerado para aportar a esta segunda versión que podemos ver como una secuela. Me siento muy contento, bendecido y creo que logramos hacer un gran trabajo”, expresó Fer Ariza.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de su videoclip oficial, reafirmando la unión de talentos de Venezuela y Colombia, y el alcance internacional de un tema que marcó época.

