NORESTE – Conexión Laboral Área Local Noreste anunció el inicio de los talleres de Confección de Bizcochos y Manejo del Café (Barista) en los municipios de Fajardo y Luquillo, impactando directamente a cerca de 60 personas adultas que se estarán preparando con las destrezas necesarias para reinsertarse en el mundo laboral. Esta iniciativa forma parte del Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados bajo la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés).

Cada taller consta de 150 horas de adiestramiento, impartidas de lunes a jueves en horario de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. En Fajardo, las clases se llevan a cabo en el Centro Comunal de Estancias de San Pedro, mientras que en Luquillo el curso se ofrece en la Escuela Juan Martín.

En el taller de Confección de Bizcochos, los participantes aprenden múltiples recetas, técnicas de decoración, elaboración de diseños, manejo de pastillaje y montaje de bizcochos de bodas, entre otros temas. Mientras que en el curso de Manejo del Café (Barista) se abordan fundamentos del espresso, técnicas de leche y vaporización, elaboración de bebidas especializadas y arte latte, una destreza cada vez más valorada en la industria gastronómica.

Como beneficio adicional, todos los participantes reciben la certificación en Manejo de Alimentos, un requisito indispensable en la industria de alimentos y bebidas. Este módulo incluye adiestramiento sobre agencias reguladoras, prácticas de seguridad alimentaria, prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos y control de la contaminación cruzada, entre otros.

“Este tipo de talleres representa una gran oportunidad para quienes buscan reinventarse, emprender un negocio o ampliar sus posibilidades de empleabilidad en áreas que tienen alta demanda”, señaló Luis A. Cruz Gerena, director de Conexión Laboral Área Local Noreste.

Conexión Laboral reafirma su compromiso de ofrecer alternativas de capacitación que permitan a las comunidades del noreste desarrollarse económicamente y abrir nuevas puertas en el mercado laboral.