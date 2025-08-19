Centro Nacional de Huracanes advierte sobre sistemas en desarrollo en el Atlántico tropical (Actualización)

SAN JUAN – El Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), informó que cerca de las Islas de Sotavento en el Atlántico tropical, una onda tropical localizada en el Atlántico tropical central continúa generando una extensa zona de lluvias y actividad eléctrica desorganizada. Las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desarrollo gradual, con posibilidad de que se convierta en una depresión tropical hacia finales de la semana o durante el fin de semana.

Se espera que el sistema se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 20 millas por hora, acercándose a las inmediaciones de las Islas de Sotavento el viernes. La probabilidad de formación en las próximas 48 horas se estima en un 10 %, mientras que en los próximos siete días asciende a un 60 %.

Mientras tanto, en el Atlántico tropical oriental (AL99), onda tropical, ubicada a varios cientos de millas al sureste de las Islas Cabo Verde, continúa generando lluvias y tormentas eléctricas concentradas. Las condiciones actuales podrían permitir un desarrollo adicional en los próximos días, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad cercana a las 15 millas por hora.

Sin embargo, hacia el final de la semana, se prevé que encuentre un entorno menos favorable, lo que limitaría sus posibilidades de evolución. La probabilidad de formación tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días se mantiene en un 30 %.