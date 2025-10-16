Centro Empresarial de Carolina fortalece su gestión con nuevos acuerdos colaborativos

CAROLINA – El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, anunció la firma de dos nuevos e importantes acuerdos colaborativos que se suman a los ya existentes, a casi dos años de la inauguración oficial del Centro Empresarial de Carolina (CEC).

En primer lugar, el Centro Empresarial carolinense estableció un acuerdo con el Centro Unido de Detallistas (CUD), organización comercial sin fines de lucro, para el ofrecimiento de servicios, recursos humanos, talleres y adiestramientos para los emprendedores, comerciantes y empresas ubicadas en territorio municipal, así como en la colaboración de mediar en la búsqueda de recursos económicos para financiar las iniciativas que se lleven en conjunto.

Por otro lado, Pathstone Enterprise Center, proveerá servicios de orientación sobre oportunidades de financiamiento, requisitos de elegibilidad, además de ofrecer asistencia técnica en temas de desarrollo económico y de negocios. La corporación puede ofrecer préstamos a pequeños y medianos negocios con un sólido programa para apoyar el crecimiento de sus clientes. La mayoría de los préstamos otorgados fluctúan entre los $15,000 a $60,000, para financiar maquinaria, equipo, materiales e inventario, así como capital de trabajo y salarios de nuevos empleados.

Durante la firma de los acuerdos, acompañaron al Primer Ejecutivo Municipal, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III, y la Directora de Pathstone Enterprise Center, Rosa Uriarte Soto.

El CEC ofrece servicios de consultoría y adiestramiento para apoyar al comerciante a superar los retos y aprovechar las oportunidades que plantea el comercio actual. Es un espacio facilitador para el desarrollo y crecimiento de nuevos negocios, con programas de incubación y aceleración que fomentan el emprendimiento de toda persona que aspire a comenzar o magnificar un negocio.

Los emprendedores interesados en pertenecer al Centro Empresarial de Carolina y beneficiarse de su cartera de ofrecimientos pueden comunicarse al (787) 641-0180.