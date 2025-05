Celebrarán primera Feria de Bienestar al Veterano y a la Comunidad

SAN JUAN – El comité organizador compuesto por Veteranos con Puerto Rico, la organización comunitaria A Place For You y La Savia (organización dedicada a promover los espacios de saberes alternativos), junto a la Association of the United States Army (AUSA) – Capítulo de Puerto Rico, invitan a la comunidad veterana y al público en general a participar de la Feria de Bienestar al Veterano y la Comunidad, que se celebrará el jueves, 22 de mayo de 2025, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Plaza del Mercado de Río Piedras “Rafael Hernández” (Veterano de la 1ra Guerra).

La actividad está dedicada a nuestro compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, veterano de la Primera Guerra Mundial, así como a todos los compañeros y compañeras que sirvieron en las fuerzas armadas–comenzará con el “Amanece” de “Los Carreteros” de Rafael Hernández.

Entre las actividades programadas están: Ceremonia de apertura, orientación e información para veteranos, talleres y charlas de desarrollo personal, caminata por la Plaza del Mercado, demostración de cocina usando productos de la plaza por el Chef Cordero, conversatorio sobre experiencias de vida de los placeros, así como una entrevista con el artista Chalí Hernández, hijo menor de Rafael Hernández, quién además nos deleitará con algunos temas icónicos de ese “jibarito puertorriqueño”. Después de cantar a coro el “Lamento Borincano”, cerraremos con un bailable del «Cumbanchero».

Este evento especial brindará acceso directo a una variedad de servicios de salud, empleo, educación, bienestar y otros recursos tanto para los veteranos y sus familias como para la comunidad en general. El objetivo principal es fomentar la integración de entidades para desarrollar nuevos proyectos que impulsen el desarrollo personal, ambiental, económico y social de Puerto Rico, el Caribe y más allá. Algunas de las organizaciones participantes: Veterans Health Administration, Association of United States Army (AUSA), Veteranos con Puerto Rico, Wounded Vetaran Project, Manta Divers, Stefano Foundation, Capicú Adentro, Guaqui Music & Arts, placeros y placeras del Mercado de Río Piedras, artesanos, entre otros grupos aliados. Este evento es posible gracias al apoyo del Municipio de San Juan y la administración de la Plaza del Mercado.

Para más información pueden comunicarse con el Comité Organizador de La Feria al (787) 528-7321, info@vetaranosconpr.com o visitar www.veteranosconpr.com. Para registrarse en el evento a través de Evenbrite pueden visitar el siguiente enlace: https://rb.gy/dszx8n.