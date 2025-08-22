Celebrarán el cumpleaños del hipopótamo más viejo del Mundo

BAYAMÓN – El Parque de las Ciencias, by Toroverde, powered by Claro y el Municipio de Bayamón, reafirma su compromiso con la conservación y el bienestar animal al destacar la labor de su Santuario de Animales, el único en Puerto Rico. Actualmente, el santuario alberga 183 animales rescatados, muchos de ellos llegaron heridos, abandonados o no aptos para regresar a la vida silvestre.

Este esfuerzo incansable, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario liderado por el veterirario Dr. José Trujillo, herpetólogos, biólogos, microbiólogos, tecnólogos veterinarios y cuidadores especializados, tiene como misión ofrecer un hogar permanente y garantizar el bienestar integral de cada uno de sus residentes.

“Cada animal aquí tiene una historia de lucha y esperanza. Nuestro deber es brindarles una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, educar al público sobre la importancia de proteger y respetar la vida animal”, expresó el equipo del Santuario y COE de Toroverde el Señor Jorge Jorge.

El Santuario se dedica todos los días a:

Limpieza profunda de hábitats

Alimentación balanceada y monitoreada

Grooming y enriquecimiento ambiental

Atención clínica y tratamientos médicos

Rehabilitación y programas de liberación en casos aptos

Además, el Parque de las Ciencias cumple un rol educativo fundamental, orientando a los visitantes sobre la conservación ambiental, responsabilidad humana y protección de la fauna nativa.

Uno de los residentes más queridos del Santuario es Tommy, un hipopótamo macho que llegó en 1972 y actualmente, con 52 años de vida se prepara para la celebración de sus 53 años este próximo domingo 24 de agosto de 2025. Este querido residente es reconocido como el hipopótamo más longevo del mundo bajo cuidado humano.

Tommy, quien padece condiciones relacionadas con la edad como artritis y cataratas, ha logrado mantener una salud estable gracias a la dedicación de sus cuidadores. Su rutina diaria incluye frutas, vegetales, alfalfa, baños refrescantes y juegos con el agua de su piscina.

Para celebrar su vida y legado, el Parque de las Ciencias y el municipio de Bayamón invita al público a participar de la gran fiesta de cumpleaños de Tommy el domingo, 24 de agosto de 2025. Será un evento familiar con actividades para niños, presentaciones educativas y experiencias únicas para toda la familia.

El Parque de las Ciencias, by Toroverde, powered by Claro y el Municipio de Bayamón, hace un llamado a la ciudadanía a concientizar sobre la realidad de los animales abandonados o en peligro, y a reconocer la importancia de brindarles respeto, cuidado y protección.

“El bienestar animal es responsabilidad de todos. Invitamos a las familias puertorriqueñas a unirse a esta misión y a celebrar con nosotros el cumpleaños de Tommy, símbolo de resiliencia y esperanza”, añadieron los portavoces del Parque.