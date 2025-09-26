CANÓVANAS – El municipio de Canóvanas informó que durante la presente semana se llevó a cabo el taller «Sustento del Adulto Mayor» en el Centro Eduardo García Carrillo.

En este evento se abordaron prácticas sencillas y eficaces destinadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y promover el aprendizaje de técnicas orientadas al bienestar y sustento personal.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Extensión Agrícola y con el apoyo de la recurso Julimar Lanzón, reafirma el compromiso del municipio de proveer herramientas que fomenten la salud, la independencia y la integración de los adultos mayores en la vida comunitaria.

El municipio agradeció a todos los participantes por su involucramiento en esta actividad.