septiembre 26, 2025

Celebran taller de sustento y autonomía para adultos mayores en Canóvanas

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 125

CANÓVANAS – El municipio de Canóvanas informó que durante la presente semana se llevó a cabo el taller «Sustento del Adulto Mayor» en el Centro Eduardo García Carrillo.

En este evento se abordaron prácticas sencillas y eficaces destinadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y promover el aprendizaje de técnicas orientadas al bienestar y sustento personal.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Extensión Agrícola y con el apoyo de la recurso Julimar Lanzón, reafirma el compromiso del municipio de proveer herramientas que fomenten la salud, la independencia y la integración de los adultos mayores en la vida comunitaria.

El municipio agradeció a todos los participantes por su involucramiento en esta actividad.

