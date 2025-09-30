jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Celebran recibimiento oficial a Ayden M. Owens Delerme este próximo viernes

Ayden M. Owens Delerme (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 294

VIEQUES – La Administración Municipal de Vieques, encabezada por el alcalde José A. “Junito” Corcino Acevedo, junto a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, invita a la población a participar en la celebración dedicada al nuevo subcampeón mundial de decatlón, Ayden Owens Delerme.

Noticias Relacionadas:

El itinerario del evento incluye las siguientes actividades:

  • 9:00 a.m.: Llegada y recibimiento oficial.
  • 10:00 a.m.: Visita a la Escuela Superior Germán Rickehoff Morales.
  • 11:00 a.m.: Visita a la Escuela 20 de septiembre de 1988.
  • 1:00 p.m.: Visita a la Escuela María Simmons de Rivera.
  • 2:00 p.m.: Visita a la Escuela Manuela Collazo Santiago (Playa Grande).
  • 3:00 p.m.: Actos protocolares en el Centro de Usos Múltiples.
  • 4:30 p.m.: Actividad abierta al público en el área verde del Balneario Sun Bay.

La comunidad está invitada a participar y rendir el reconocimiento al destacado atleta.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: