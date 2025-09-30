Celebran recibimiento oficial a Ayden M. Owens Delerme este próximo viernes

VIEQUES – La Administración Municipal de Vieques, encabezada por el alcalde José A. “Junito” Corcino Acevedo, junto a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, invita a la población a participar en la celebración dedicada al nuevo subcampeón mundial de decatlón, Ayden Owens Delerme.

El itinerario del evento incluye las siguientes actividades:

9:00 a.m.: Llegada y recibimiento oficial.

10:00 a.m.: Visita a la Escuela Superior Germán Rickehoff Morales.

11:00 a.m.: Visita a la Escuela 20 de septiembre de 1988.

1:00 p.m.: Visita a la Escuela María Simmons de Rivera.

2:00 p.m.: Visita a la Escuela Manuela Collazo Santiago (Playa Grande).

3:00 p.m.: Actos protocolares en el Centro de Usos Múltiples.

4:30 p.m.: Actividad abierta al público en el área verde del Balneario Sun Bay.

La comunidad está invitada a participar y rendir el reconocimiento al destacado atleta.