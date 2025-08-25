Celebran la Gran Tetada en Cataño

CATAÑO – La Gran Tetada 2025 se celebró el sábado en la Bahía de Cataño

El evento fue coordinado por la organización sin fines de lucro Alimentación Segura Infantil (ASI) junto al Movimiento Anansé, Inc., y otras entidades colaboradoras, con el respaldo y apoyo del Municipio de Cataño.

Este año, por primera vez, la actividad contó con el respaldo de una proclama emitida por la gobernadora Jenniffer González Colón, que designa la última semana de agosto para destacar la lactancia humana como política de salud pública en Puerto Rico.

El encuentro contó con la participación de más de un centenar de familias, incluyendo madres lactantes, infantes, padres y cuidadores.

“Hoy Cataño abre sus puertas a un evento que celebra la vida, la crianza y la esperanza de nuestras familias. Ser sede de la Gran Tetada 2025 no es solo un privilegio, es también un compromiso con la salud materno-infantil y con la construcción de una sociedad más solidaria. Nos llena de orgullo ver a tantas familias escogiendo a nuestro pueblo como el lugar donde se unen el conocimiento, la cultura y la ternura. Este Malecón, que es corazón y ventana de Cataño, se convierte hoy en símbolo de unión para toda la isla”, dijo el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo en declaraciones escritas.