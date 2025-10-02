Celebran feria de vacunación en el municipio de Canóvanas

CANÓVANAS – Con el propósito de cuidar la salud de las personas, el municipio de Canóvanas celebró una feria de vacunación en la que cientos de residentes pudieron actualizar sus vacunas y recibir orientación de profesionales de la salud.

Sostuvieron que mantenerse al día con las vacunas es fundamental para proteger a familias y comunidades, prevenir enfermedades y garantizar un futuro más saludable para todos.

La municipalidad agradece al equipo de Canóvanas Saludable y a cada ciudadano que dijo presente en esta jornada de prevención y bienestar.