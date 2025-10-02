jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Celebran feria de vacunación en el municipio de Canóvanas

(Foto/FB: Municipio de Canóvanas)
  • Visitas: 63

CANÓVANAS – Con el propósito de cuidar la salud de las personas, el municipio de Canóvanas celebró una feria de vacunación en la que cientos de residentes pudieron actualizar sus vacunas y recibir orientación de profesionales de la salud.

Sostuvieron que mantenerse al día con las vacunas es fundamental para proteger a familias y comunidades, prevenir enfermedades y garantizar un futuro más saludable para todos.

La municipalidad agradece al equipo de Canóvanas Saludable y a cada ciudadano que dijo presente en esta jornada de prevención y bienestar.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: