Celebran feria de servicios y licencia de aprendizaje en Río Grande

RÍO GRANDE – El Centro Comunal Las Dolores en Río Grande servirá de escenario este viernes, 17 de octubre para la Feria de Servicios y Licencia de Aprendizaje organizada por la senadora Marissa “Marissita” Jiménez, la cual brindará la oportunidad a jóvenes de 16 años en adelante de coger el examen para adquirir la licencia de aprendizaje para conducir vehículos de motor mientras reciben orientación sobre salud y sustancias controladas.

Durante la actividad se estarán realizando charlas educativas por personal de Manejo de Emergencias y la Comisión de Seguridad en el Tránsito, en un esfuerzo común de prevención, con el fin de adoptar buenos hábitos; tales como mirar siempre hacia adelante sin estar pendiente al celular y no manejar en estado de embriaguez. Como parte del adiestramiento, se brindarán ejemplos de cómo una persona que conduce bajo los efectos de bebidas alcohólicas percibe los síntomas al colocársele unas gafas especiales que simulan la sensación. El Departamento de la Familia también estará colaborando, orientando a los padres y jóvenes sobre los recursos, servicios y programas que existen para brindar ayuda a las diferentes familias y hogares.

“Me complace tener la oportunidad de llevar alegría, salud e información valiosa a las comunidades de nuestro distrito de Carolina mientras comparto con los jóvenes, que son los futuros líderes del país”, señaló Jiménez, quien preside la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado.

La también vicepresidenta senatorial aprovechó para anunciar la presencia de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, quienes estarán orientando a los ciudadanos sobre el proceso de inscripción para sacar la tarjeta electoral y poder ejercer el derecho al voto en las elecciones generales del 2028.

De igual forma, la actividad contará con charlas de sustancias controladas por personal de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). El Departamento de Salud también estará brindando información valiosa sobre Covid, dengue y otras infecciones para que las mismas puedan ser atendidas y manejadas por los ciudadanos de manera responsable.

El evento comenzará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 2:00 p.m.