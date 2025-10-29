Celebran feria de servicios “Tu Distrito en Acción” en Vieques

VIEQUES – El senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, celebraron con gran éxito la Feria de Servicios “Tu Distrito en Acción” en el municipio de Vieques. La actividad reunió a más de 500 personas, quienes participaron de una jornada llena de servicios, orientaciones y exhibiciones de múltiples agencias del Gobierno de Puerto Rico.

“Con esta feria demostramos que cuando trabajamos en equipo, logramos llevar soluciones concretas y servicios de calidad a nuestra gente. Vieques siempre contará con nuestro respaldo y compromiso”, expresó el senador Sánchez Álvarez.

Entre los ofrecimientos más destacados, el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico distribuyeron cerca de 400 cajas de alimentos frescos, mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entregó 150 árboles nativos, promoviendo la conservación ambiental y la reforestación local.

Asimismo, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada benefició a 274 adultos mayores mediante la entrega de vales de $100 para la compra de alimentos en supermercados locales, además de la asignación de una van de pasajeros para facilitar su transporte al centro de servicios y citas médicas.

“Por primera vez en Vieques, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito estableció un polígono de adiestramiento para conductores de motora, donde 27 participantes obtuvieron su endoso M1 o M2. Además, como parte del esfuerzo, se entregaron cinco asientos protectores a familias viequenses, reforzando la seguridad infantil y la educación vial”, añadió el senador.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, asistió con su equipo de trabajo y resaltó la importancia de estas iniciativas conjuntas para asegurar que los servicios del gobierno lleguen directamente a las comunidades más apartadas. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el alcalde José “Junito” Corcino reafirmaron su compromiso de continuar llevando iniciativas de impacto directo a los residentes de Vieques.