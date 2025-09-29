Celebran el 15 aniversario del Centro Respiro en honor a pacientes con Alzheimer y sus cuidadores

FAJARDO – El municipio de Fajardo conmemoró el 15º aniversario del Centro Respiro, un espacio especializado en brindar servicios a pacientes con Alzheimer y a sus cuidadores. El centro atiende actualmente a 20 participantes en modalidad diurna, ofreciendo terapias y apoyo a personas en etapas leve o moderada de la condición.

El Centro Respiro cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por terapista ocupacional, cuidadores adiestrados, una enfermera y una trabajadora social, quienes trabajan en conjunto para garantizar un ambiente seguro, digno y lleno de amor a cada participante.

Durante la celebración, se rindió un emotivo reconocimiento a Diana Méndez de Meléndez, fundadora del centro, por su entrega y compromiso desde los inicios de este proyecto, desarrollado junto a su esposo, el fenecido exalcalde Aníbal Meléndez Rivera. Su visión ha permitido que durante 15 años el Centro Respiro se mantenga como un pilar de apoyo y acompañamiento para familias fajardeñas.

Asimismo, se dedicó la celebración a Zaida López Rodríguez, asistente de terapia ocupacional, en agradecimiento a su entrega, compromiso y servicio a los participantes del programa. El alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez, quien estuvo presente compartiendo con los pacientes, sus cuidadores y familiares, hizo entrega de una proclama a López Rodríguez.

“El Centro Respiro es un ejemplo del compromiso que tenemos en Fajardo con nuestra gente más vulnerable. Aquí no solo se brindan servicios terapéuticos, aquí se brinda esperanza, alivio y amor. Seguiremos trabajando para fortalecer los servicios de este centro y garantizar que cada familia que enfrenta el reto del Alzheimer encuentre aquí un apoyo real y solidario”, manifestó el alcalde.

Como parte de la festividad, los participantes disfrutaron de un espacio donde pudieron bailar, confraternizar y celebrar la vida.